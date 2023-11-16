МИД КНР назвал безответственными слова Байдена о Си Цзиньпине
Слова президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, ошибочны и безответственны. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций», – сказала она (цитата по ТАСС).
15 ноября на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско прошли переговоры Байдена и Си. Американский лидер назвал их «одной из самых продуктивных» встреч, отметив, что в ходе беседы был достигнут «важный прогресс». В Белом доме заявили, что Байден и Си провели «откровенную и конструктивную беседу».
На пресс-конференции по итогам переговоров журналисты задали Байдену вопрос, продолжит ли он и дальше считать Си диктатором. «Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной», – ответил президент США. Он добавил, что китайское правительство «совершенно отличается» от американского.
В июне 2023 г. Байден уже называл Си диктатором. По его словам, лидер КНР «был очень расстроен», когда предполагаемый китайский «шпионский» воздушный шар был сбит с курса над воздушным пространством США. В ответ в МИД КНР выразили протест, назвав высказывание Байдена «политической провокацией».