МИД КНР назвал безответственными слова Байдена о Си Цзиньпине

На пресс-конференции по итогам переговоров журналисты задали Байдену вопрос, продолжит ли он и дальше считать Си диктатором. «Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной», – ответил президент США. Он добавил, что китайское правительство «совершенно отличается» от американского.