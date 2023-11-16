Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 16 ноября

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ 10 ноября Путин обсудил обеспечение информационной безопасности России. 9 ноября в Совбезе сообщили, что российские информационные ресурсы все чаще подвергаются кибератакам со стороны иностранных спецслужб. За последние несколько месяцев атакам подверглись несколько крупных платформ, включая сайт выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ, сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы «Мир», а также система бронирования Leonardo.