Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 16 ноября
16 ноября президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в Ново-Огареве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.
«В начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – сказал Песков, пообещав проинформировать журналистов о темах встречи.
Пресс-секретарь президента добавил, что остальные мероприятия в рабочем графике президента на 16 ноября носят непубличный характер.
В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ 10 ноября Путин обсудил обеспечение информационной безопасности России. 9 ноября в Совбезе сообщили, что российские информационные ресурсы все чаще подвергаются кибератакам со стороны иностранных спецслужб. За последние несколько месяцев атакам подверглись несколько крупных платформ, включая сайт выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ, сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы «Мир», а также система бронирования Leonardo.