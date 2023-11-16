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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 16 ноября

Ведомости

16 ноября президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в Ново-Огареве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

«В начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – сказал Песков, пообещав проинформировать журналистов о темах встречи.

Пресс-секретарь президента добавил, что остальные мероприятия в рабочем графике президента на 16 ноября носят непубличный характер.

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ 10 ноября Путин обсудил обеспечение информационной безопасности России. 9 ноября в Совбезе сообщили, что российские информационные ресурсы все чаще подвергаются кибератакам со стороны иностранных спецслужб. За последние несколько месяцев атакам подверглись несколько крупных платформ, включая сайт выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ, сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы «Мир», а также система бронирования Leonardo. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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