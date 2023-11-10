Путин обсудил с Совбезом повышение информационной безопасности России
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсудил обеспечение информационной безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России», – сказал он.
С докладом на совещании выступил директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. Также на встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и др.
9 ноября в Совбезе сообщили, что российские информационные ресурсы все чаще подвергаются кибератакам со стороны иностранных спецслужб. За последние несколько месяцев атакам подверглись несколько крупных платформ, включая сайт выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ, сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы «Мир», а также система бронирования Leonardo.
Президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказывал, что в октябре «Сбер» столкнулся с самой мощной DDоS-атакой в истории организации. Хакеры хотели вывести из строя сайт банка, отправляя 1 млн запросов в секунду, уточнили в пресс-службе банка. По словам Грефа, на рынке появились «некие новые очень квалифицированные преступники», которые регулярно атакуют крупнейшие российские ресурсы.