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Путин обсудил с Совбезом повышение информационной безопасности России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсудил обеспечение информационной безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня важный и очень актуальный – не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию – вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России», – сказал он. 

С докладом на совещании выступил директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. Также на встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и др. 

9 ноября в Совбезе сообщили, что российские информационные ресурсы все чаще подвергаются кибератакам со стороны иностранных спецслужб. За последние несколько месяцев атакам подверглись несколько крупных платформ, включая сайт выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ, сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы «Мир», а также система бронирования Leonardo. 

Президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказывал, что в октябре «Сбер» столкнулся с самой мощной DDоS-атакой в истории организации. Хакеры хотели вывести из строя сайт банка, отправляя 1 млн запросов в секунду, уточнили в пресс-службе банка. По словам Грефа, на рынке появились «некие новые очень квалифицированные преступники», которые регулярно атакуют крупнейшие российские ресурсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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