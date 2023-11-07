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Греф сообщил о мощнейшей DDоS-атаке на «Сбер»

Ведомости

Две недели назад Сбербанк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой. Об этом сообщил президент – председатель правления банка Герман Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета.

«Последняя DDoS-атака была недели две назад, это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого», – сказал он. 

Хакеры хотели вывести из строя сайт банка, отправляя 1 млн запросов в секунду, уточнили в пресс-службе «Сбера», передает «Интерфакс». Греф подчеркнул, что хакеры еще ни разу не смогли пробить даже первый контур защиты банка. Всего у «Сбера» три контура защиты. Ежемесячно банк сталкивается с примерно десятью атаками, уточнил он. 

Почти половина DDoS-атак в III квартале проведена из России

Это затрудняет блокирование запросов по геопризнаку

Греф добавил, что атаку совершили хакеры, почерк которых кредитной организации ранее не был знаком. По его словам, на рынке появились «некие новые очень квалифицированные преступники», которые регулярно атакуют крупнейшие российские ресурсы.

Ранее зампред правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что 7 октября «Сбер» отразил мощную DDoS-атаку, в которой участвовало не менее 104 000 хакеров. Он добавил, что злоумышленники вели атаку «с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 000 устройств». По его словам, атаке, длившейся более суток, подверглись 440 сервисов Сбербанка, но перебоев в их работе зафиксировано не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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