Греф сообщил о мощнейшей DDоS-атаке на «Сбер»

Ранее зампред правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что 7 октября «Сбер» отразил мощную DDoS-атаку, в которой участвовало не менее 104 000 хакеров. Он добавил, что злоумышленники вели атаку «с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 000 устройств». По его словам, атаке, длившейся более суток, подверглись 440 сервисов Сбербанка, но перебоев в их работе зафиксировано не было.