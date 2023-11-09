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В Совбезе сообщили о существенном росте кибератак иностранных спецслужб

Ведомости

Российские ресурсы все чаще подвергаются кибератакам со стороны иностранных спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза по итогам заседания межведомственной комиссии по информационной безопасности, передает ТАСС.

«В настоящее время фиксируется существенное возрастание масштаба и интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, осуществляемых специальными службами иностранных государств с привлечением международных преступных сообществ», – говорится в сообщении.

За последнее время были атакованы несколько крупных российских информационных ресурсов. 4 ноября о кибератаке на сайт выставки «Россия», которая идет на ВДНХ с 4 ноября, сообщили организаторы мероприятия. По их словам, массированная хакерская атака велась из недружественных стран – США, Украины, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и др.

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В конце октября хакеры взломали сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы «Мир». На главной странице появилась информация о новом сайте, который «любезно изготовили партнеры Dump Forums» в обмен на все персональные данные клиентов. 

Представитель оператора заявил, что сайт является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре. Он подчеркнул, что обработка всех платежей и операций через Систему быстрых платежей (СБП) осуществляется в штатном режиме. 

28 сентября глобальный сбой произошел в работе системы бронирования Leonardo (совместная разработка «Ростеха» и компании «Сирена-Тревел»). В «Ростехе» объяснили проблемы в работе системы DDOS-атаками из-за рубежа. Спустя несколько дней министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что якобы «IT-армия» страны стоит за кибератаками на Leonardo.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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