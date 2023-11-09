В Совбезе сообщили о существенном росте кибератак иностранных спецслужб

Представитель оператора заявил, что сайт является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре. Он подчеркнул, что обработка всех платежей и операций через Систему быстрых платежей (СБП) осуществляется в штатном режиме.