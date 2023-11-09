В Совбезе сообщили о существенном росте кибератак иностранных спецслужб
Российские ресурсы все чаще подвергаются кибератакам со стороны иностранных спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза по итогам заседания межведомственной комиссии по информационной безопасности, передает ТАСС.
«В настоящее время фиксируется существенное возрастание масштаба и интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, осуществляемых специальными службами иностранных государств с привлечением международных преступных сообществ», – говорится в сообщении.
За последнее время были атакованы несколько крупных российских информационных ресурсов. 4 ноября о кибератаке на сайт выставки «Россия», которая идет на ВДНХ с 4 ноября, сообщили организаторы мероприятия. По их словам, массированная хакерская атака велась из недружественных стран – США, Украины, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и др.
В конце октября хакеры взломали сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы «Мир». На главной странице появилась информация о новом сайте, который «любезно изготовили партнеры Dump Forums» в обмен на все персональные данные клиентов.
Представитель оператора заявил, что сайт является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре. Он подчеркнул, что обработка всех платежей и операций через Систему быстрых платежей (СБП) осуществляется в штатном режиме.
28 сентября глобальный сбой произошел в работе системы бронирования Leonardo (совместная разработка «Ростеха» и компании «Сирена-Тревел»). В «Ростехе» объяснили проблемы в работе системы DDOS-атаками из-за рубежа. Спустя несколько дней министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что якобы «IT-армия» страны стоит за кибератаками на Leonardo.