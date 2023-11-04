Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке из-за рубежа

«Мы наблюдаем колоссальный интерес к мероприятию со стороны не только москвичей, но и жителей всех уголков нашей родины. А бессмысленные усилия снизить его из-за рубежа только убеждают в том, что проведением выставки "Россия" мы попали в десятку», – прокомментировали в пресс-службе.