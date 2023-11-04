Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке из-за рубежа
Сайты выставки-форума «Россия», которая 4 ноября открывается на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке из недружественных стран – США, Украины, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и др. Об этом сообщается на сайте выставки.
Хакерскую атаку емкостью не менее 0,5 Tb/s осуществили посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной в недружественных странах, сообщили в дирекции мероприятия. Злоумышленники, как отмечается, смогли «нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru».
Атака подчеркивает «грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки "Россия" на ВДНХ», мероприятие «не дает покоя» недоброжелателям с Запада, а такими «неуклюжими» действиями они лишь подтверждают международный статус выставки, говорится в сообщении. Попытки помешать россиянам узнать о достижениях своей страны «обречены на провал», уверены в дирекции мероприятия.
«Мы наблюдаем колоссальный интерес к мероприятию со стороны не только москвичей, но и жителей всех уголков нашей родины. А бессмысленные усилия снизить его из-за рубежа только убеждают в том, что проведением выставки "Россия" мы попали в десятку», – прокомментировали в пресс-службе.
Выставка-форум «Россия» стартует в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 г. Провести выставку ранее поручил президент России Владимир Путин. Мероприятие проводится «в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру», говорится в указе президента.
В конце октября в российском МИДе сообщили о ежедневных кибератаках на органы власти и СМИ России. Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов тогда отметил, что обеспечение глобальной информационной безопасности является «серьезным вызовом». Он призвал совершенствовать меры защиты, в том числе по предотвращению утечки данных, обнаружению вторжений, оперативному восстановлению функционирования пострадавших систем и др.