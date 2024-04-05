Захарова: Шойгу говорил с Лекорню достойно и по делу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время телефонного звонка беседовал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню достойно и по делу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Не “вычурно и угрожающе”, а достойно и по делу <...>. Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена – это точно», – написала она в своем Telegram-канале.
Таким образом Захарова отреагировала на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который увидел угрозу в словах Шойгу во время телефонных переговоров с Лекорню о причастности Украины и их западных кураторов к теракту в «Крокус сити холле».
Разговор министров прошел 3 апреля. В ходе беседы Лекорню настойчиво пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к теракту в «Крокусе», сообщили в Минобороны. Шойгу в ответ сообщил, что у России все же есть такие сведения. Он добавил, что Киев «ничего не делает без одобрения западных кураторов», и выразил надежду, что за нападением не стоят французские спецслужбы.
22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). 23 марта ФСБ сообщило о задержании 11 человек. Десять из них, включая четверых стрелявших, уже арестованы. 4 апреля стало известно о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих фигурантов дела.
Несмотря на то что ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Директор ФСБ России Александр Бортников говорил, что, помимо украинских, к теракту также могут быть причастны американские и британские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков теракта.