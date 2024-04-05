Захарова: Шойгу говорил с Лекорню достойно и по делу

Разговор министров прошел 3 апреля. В ходе беседы Лекорню настойчиво пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к теракту в «Крокусе», сообщили в Минобороны. Шойгу в ответ сообщил, что у России все же есть такие сведения. Он добавил, что Киев «ничего не делает без одобрения западных кураторов», и выразил надежду, что за нападением не стоят французские спецслужбы.