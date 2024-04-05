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Захарова: Шойгу говорил с Лекорню достойно и по делу

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время телефонного звонка беседовал со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню достойно и по делу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не “вычурно и угрожающе”, а достойно и по делу <...>. Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена – это точно», – написала она в своем Telegram-канале.

Таким образом Захарова отреагировала на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который увидел угрозу в словах Шойгу во время телефонных переговоров с Лекорню о причастности Украины и их западных кураторов к теракту в «Крокус сити холле». 

Разговор министров прошел 3 апреля. В ходе беседы Лекорню настойчиво пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к теракту в «Крокусе», сообщили в Минобороны. Шойгу в ответ сообщил, что у России все же есть такие сведения. Он добавил, что Киев «ничего не делает без одобрения западных кураторов», и выразил надежду, что за нападением не стоят французские спецслужбы. 

22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате теракта погибли 144 человека. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). 23 марта ФСБ сообщило о задержании 11 человек. Десять из них, включая четверых стрелявших, уже арестованы. 4 апреля стало известно о задержании в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих фигурантов дела.

Несмотря на то что ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (ИГ, запрещенная террористическая организация) в Афганистане, российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Директор ФСБ России Александр Бортников говорил, что, помимо украинских, к теракту также могут быть причастны американские и британские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия доберется до всех заказчиков теракта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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