Армия обороны Израиля объявила о выводе 98-й дивизии с юга сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о выводе 98-й дивизии из Хан-Юниса на юге сектора Газа после четырех месяцев операций, передает портал Ynet.
Военнослужащие покинули город в ночь на 7 апреля. В настоящий момент на юге анклава остается только одна бригада.
По данным израильской армии, активность военных действий в Хан-Юнисе значительно снизилась за последнее время, поэтому в городе останется лишь пехотная бригада «Нахаль». Армейские подразделения будут возвращаться в Хан-Юнис «по мере необходимости» и продолжать рейды в других районах после получения достаточной разведывательной информации.
28 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в секторе Газа частично функционируют лишь 10 из 36 больниц.
Больница «Аль-Амаль» Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе перестала работать из-за боевых действий внутри и вокруг учреждения, напомнил гендиректор. Он добавил, что ВОЗ требует немедленного прекращения нападений на больницы Газы и призывает к защите медицинского персонала, пациентов и гражданского населения анклава.
20 февраля портал i24News сообщил, что ЦАХАЛ провела операцию в центральном банке в Хан-Юнисе и обнаружила более 1 млрд шекелей ($250 млн). По данным издания, операция, направленная на поиск средств палестинского движения «Хамас», проводилась в течение 48 часов. Всего в банке было взломано 12 сейфов. Все их содержимое конфисковано.
Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в Газе погибли более 33 000 человек.