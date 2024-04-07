/ Политика

Армия обороны Израиля объявила о выводе 98-й дивизии с юга сектора Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение о выводе 98-й дивизии из Хан-Юниса на юге сектора Газа после четырех месяцев операций, передает портал Ynet.

Военнослужащие покинули город в ночь на 7 апреля. В настоящий момент на юге анклава остается только одна бригада.

По данным израильской армии, активность военных действий в Хан-Юнисе значительно снизилась за последнее время, поэтому в городе останется лишь пехотная бригада «Нахаль». Армейские подразделения будут возвращаться в Хан-Юнис «по мере необходимости» и продолжать рейды в других районах после получения достаточной разведывательной информации.

28 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в секторе Газа частично функционируют лишь 10 из 36 больниц.

Больница «Аль-Амаль» Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе перестала работать из-за боевых действий внутри и вокруг учреждения, напомнил гендиректор. Он добавил, что ВОЗ требует немедленного прекращения нападений на больницы Газы и призывает к защите медицинского персонала, пациентов и гражданского населения анклава.

20 февраля портал i24News сообщил, что ЦАХАЛ провела операцию в центральном банке в Хан-Юнисе и обнаружила более 1 млрд шекелей ($250 млн). По данным издания, операция, направленная на поиск средств палестинского движения «Хамас», проводилась в течение 48 часов. Всего в банке было взломано 12 сейфов. Все их содержимое конфисковано.

Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в Газе погибли более 33 000 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных