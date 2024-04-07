Армия обороны Израиля объявила о выводе 98-й дивизии с юга сектора Газа

Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в Газе погибли более 33 000 человек.