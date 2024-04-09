Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе
Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах своих территорий.
«9 апреля примерно в 10:40 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района», – указано в сообщении азербайджанского ведомства.
9 апреля министерство заявляло об обстреле со стороны Еревана азербайджанских ВС у пунктов Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур Лачинского района.
Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло информацию об обеих атаках со своей стороны. По данным армянского минобороны, Азербайджан 8 апреля в направлении сел Аравус и Хознавар открыл огонь по позициям ВС Армении.