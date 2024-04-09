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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе

Ведомости

Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах своих территорий.

«9 апреля примерно в 10:40 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района», – указано в сообщении азербайджанского ведомства.

9 апреля министерство заявляло об обстреле со стороны Еревана азербайджанских ВС у пунктов Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур Лачинского района.

Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло информацию об обеих атаках со своей стороны. По данным армянского минобороны, Азербайджан 8 апреля в направлении сел Аравус и Хознавар открыл огонь по позициям ВС Армении.

6 апреля Ереван и Баку также обвиняли друг друга в обстрелах на границе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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