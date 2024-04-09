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Путин командировал министра строительства Файзуллина в Оренбургскую область

Ведомости

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин отправится в Оренбургскую область. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин ранее провел телефонные переговоры с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, в ходе которых глава региона проинформировал президента о ходе работ по борьбе с паводком.

«По результатам этой беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

Днем 9 апреля глава МЧС России Александр Куренков отправился из Оренбурга в Курганскую область, где также есть угроза подтопления. Подтопленными могут оказаться свыше 4300 домов, более 5000 приусадебных участков и 600 дачных участков, где проживает более 19 000 человек.

8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

В Оренбургской области 5 апреля произошли прорывы дамбы в Орске, после чего началась срочная эвакуация. За день до этого в Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке и на утро 9 апреля составлял 897 см, сообщали в администрации города.

В то же время в Орске сообщили о пройденном пике паводка, вода убывает из подтопленных районов, говорил мэр города Василий Козупица. До этого, вечером 8 апреля, об этом сообщили в МЧС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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