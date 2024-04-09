Путин командировал министра строительства Файзуллина в Оренбургскую область
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин отправится в Оренбургскую область. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин ранее провел телефонные переговоры с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, в ходе которых глава региона проинформировал президента о ходе работ по борьбе с паводком.
«По результатам этой беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
Днем 9 апреля глава МЧС России Александр Куренков отправился из Оренбурга в Курганскую область, где также есть угроза подтопления. Подтопленными могут оказаться свыше 4300 домов, более 5000 приусадебных участков и 600 дачных участков, где проживает более 19 000 человек.
8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
В Оренбургской области 5 апреля произошли прорывы дамбы в Орске, после чего началась срочная эвакуация. За день до этого в Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке и на утро 9 апреля составлял 897 см, сообщали в администрации города.