Путин командировал министра строительства Файзуллина в Оренбургскую область

В Оренбургской области 5 апреля произошли прорывы дамбы в Орске, после чего началась срочная эвакуация. За день до этого в Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке и на утро 9 апреля составлял 897 см, сообщали в администрации города.