Мэр сообщил о пройденном пике паводка в Орске

«Вода падает в разных районах по-разному. В Старом городе – почти на метр, в шестом микрорайоне – до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать», - сказал глава Орска (цитата по ТАСС).