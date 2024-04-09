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Мэр сообщил о пройденном пике паводка в Орске

Ведомости

Пик паводка в Орске прошел, вода убывает из подтопленных районов. Об этом мэр города Василий Козупица заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Вода падает в разных районах по-разному. В Старом городе – почти на метр, в шестом микрорайоне – до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать», - сказал глава Орска (цитата по ТАСС).

О том, что уровень воды в подтопленных районах Оренбургской области, в том числе в Орске, начал снижаться, стало известно поздним вечером 8 апреля.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация.

7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Выплаты пострадавшим от паводка обещали начать с 8 апреля, также можно будет получить помощь в восстановлении утраченных документов.

Президент РФ Владимир Путин получил доклады губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. Отдельный доклад также представил глава МЧС Александр Куренков, который ранее сегодня посетил Оренбургскую область, после чего вылетел в Курганскую. В МЧС ранее сообщили, что министр также побывает в Тюменской области.

По итогам телефонного разговора Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым лидеры поручили премьер-министрам двух стран взять под контроль ситуацию и обеспечить двустороннюю координацию, чтобы синхронизировать действия по борьбе с паводками и их последствиями.

8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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