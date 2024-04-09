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Кремль: президент лично контролирует ситуацию с паводками в российских регионах

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин держит на контроле ситуацию с паводками в российских регионах, но поездки в субъекты не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

Журналисты задали представителю Кремля вопрос о том, планирует ли президент поездки в паводковые регионы, будут ли организованы встречи с Путиным, посвященные этой теме.

«Путин фактически, хоть он и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами. Пока, в настоящий момент, поездки в регион [в планах] нет, но сейчас, собственно, самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней, будем вместе с вами уже смотреть», – сказал Песков.

Песков подчеркнул, что паводки остаются в центре внимания президента.

Пресс-секретарь президента отметил, что с жителями пострадавших от разлива рек регионов сохраняется постоянный прямой контакт на всех уровнях власти. В частности, развернуты все системы информирования населения, работают телефоны горячей связи. Помощь оказывают спасатели и волонтеры, прежде всего, под руководством штаба, возглавляемого МЧС.

«Вы знаете, что на первых порах была достаточно сложная ситуация с эвакуацией. Многие люди отказывались сначала уезжать в эвакуацию, несмотря на все настоятельные просьбы наших спасателей. Потом в сложнейших условиях приходилось возвращаться все равно, конечно же, этим людям помогали, но уже гораздо в более тяжелых условиях. И эта работа будет продолжаться безусловно, тем более что сложные дни еще предстоят для Курганской и Тюменской областей. Большая вода идет туда», – прокомментировал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, ему неизвестно о принятии решений о введении ЧС федерального масштаба в Курганской и Тюменской областях.

«Подобные вопросы сейчас рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента, которую мы вчера вам озвучили и которую возглавляет министр по чрезвычайным ситуациям Куренков», – сказал представитель Кремля.

Журналисты также спросили пресс-секретаря Путина о том, как Кремль оценивает тон общения губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с жителями Орска. Согласно видеозаписи встречи, глава региона трижды требовал убрать телефоны.

«Да, мы видели. Еще раз повторяю, если вы слышали ответ на предыдущий вопрос, проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство – муниципальное, районное, региональное – находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», – ответил Песков.

Режим ЧС в связи с паводком объявлен в Оренбургской, Курганской, Самарской и Тюменской областях. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее по поручению президента России Владимира Путина создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен глава МЧС Александр Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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