Кремль: президент лично контролирует ситуацию с паводками в российских регионах
Президент РФ Владимир Путин держит на контроле ситуацию с паводками в российских регионах, но поездки в субъекты не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.
Журналисты задали представителю Кремля вопрос о том, планирует ли президент поездки в паводковые регионы, будут ли организованы встречи с Путиным, посвященные этой теме.
«Путин фактически, хоть он и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами. Пока, в настоящий момент, поездки в регион [в планах] нет, но сейчас, собственно, самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней, будем вместе с вами уже смотреть», – сказал Песков.
Песков подчеркнул, что паводки остаются в центре внимания президента.
Пресс-секретарь президента отметил, что с жителями пострадавших от разлива рек регионов сохраняется постоянный прямой контакт на всех уровнях власти. В частности, развернуты все системы информирования населения, работают телефоны горячей связи. Помощь оказывают спасатели и волонтеры, прежде всего, под руководством штаба, возглавляемого МЧС.
«Вы знаете, что на первых порах была достаточно сложная ситуация с эвакуацией. Многие люди отказывались сначала уезжать в эвакуацию, несмотря на все настоятельные просьбы наших спасателей. Потом в сложнейших условиях приходилось возвращаться все равно, конечно же, этим людям помогали, но уже гораздо в более тяжелых условиях. И эта работа будет продолжаться безусловно, тем более что сложные дни еще предстоят для Курганской и Тюменской областей. Большая вода идет туда», – прокомментировал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, ему неизвестно о принятии решений о введении ЧС федерального масштаба в Курганской и Тюменской областях.
«Подобные вопросы сейчас рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента, которую мы вчера вам озвучили и которую возглавляет министр по чрезвычайным ситуациям Куренков», – сказал представитель Кремля.
Журналисты также спросили пресс-секретаря Путина о том, как Кремль оценивает тон общения губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с жителями Орска. Согласно видеозаписи встречи, глава региона трижды требовал убрать телефоны.
«Да, мы видели. Еще раз повторяю, если вы слышали ответ на предыдущий вопрос, проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство – муниципальное, районное, региональное – находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», – ответил Песков.
Режим ЧС в связи с паводком объявлен в Оренбургской, Курганской, Самарской и Тюменской областях. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее по поручению президента России Владимира Путина создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен глава МЧС Александр Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.