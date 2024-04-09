Кремль: президент лично контролирует ситуацию с паводками в российских регионах

«Путин фактически, хоть он и не там физически, но он постоянно присутствует в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами. Пока, в настоящий момент, поездки в регион [в планах] нет, но сейчас, собственно, самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней, будем вместе с вами уже смотреть», – сказал Песков.