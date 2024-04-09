МЧС: вода начала отступать из подтопленных районов Орска
Уровень воды в подтопленных районах Оренбургской области, в том числе в Орске, начал снижаться, сообщило МСЧ России в Telegram-канале.
«В Оренбургской области уровень воды в реке Урал за 2 часа опустился на 9 сантиметров. <...> В Орске уже эвакуированы порядка 2 500 человек», – указано в сообщении министерства.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация.
7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в Оренбургской к чрезвычайной ситуации федерального характера. Выплаты пострадавшим от паводка обещали начать с 8 апреля, также можно будет получить помощь в восстановлении утраченных документов.