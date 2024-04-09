МЧС: вода начала отступать из подтопленных районов Орска

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация.