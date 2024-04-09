Посол РФ рассказал о растущей усталости населения Запада от финансирования Киева
Усталость западного населения от бремени финансирования Украины растет, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его заявление опубликовало диппредставительство.
«Рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную "накачку" далекой восточноевропейской страны», – пояснил дипломат.
Антонов отметил, что в США накопился ворох собственных острых социально-экономических проблем. Для многих политиков и американцев – это главное.
30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны США приведет к постепенному отступлению ВСУ.
28 марта Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. По данным телеканала CBS News, Зеленский также сообщил, что у Украины сохраняется большой дефицит боеприпасов. По его словам, больше всего Киеву нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия. Президент Украины подчеркнул, что стране срочно нужно оказать помощь.
24 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина испытывает огромный дефицит боеприпасов. 4 апреля глава Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник».