Матвиенко: РФ обнародует имена заказчиков и организаторов теракта в «Крокусе»
После проведения расследования Россия обнародует имена заказчиков и организаторов теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС.
«Мы сделаем все, чтобы выявить, кто заказчики этого жестокого, кровавого преступления, кто финансировал, кто снабжал оружием <...>. И обнародуем всему миру, кто стоял и кто организовывал убийство мирных граждан, в том числе женщин и детей», – подчеркнула она (цитата по ТАСС).
Матвиенко обратила внимание, что ряд стран уже определили, «кто виновен, кто не виновен», хотя в России еще даже не началось следствие. Подобные заявления спикер сочла попытками давления на общественное мнение.
9 апреля СК возбудил уголовное дело по результатам проверки на причастность к финансированию террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. Дело заведено по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По данным следствия, деньги, поступившие через коммерческие организации, в частности, через украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами.
8 апреля СК сообщил о получении значимых данных, которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. За день до этого в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо арестованных признались, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них – граждане Таджикистана.