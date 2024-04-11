МИД: Россия откажется от моратория на РСМД в случае размещения ракет США
Россия может отказаться от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в том случае, если США разместят такие системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«[Президентом РФ Владимиром Путиным] было заявлено, что появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к соответствующим ответным шагам с нашей стороны», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Рябкова, вопрос «ставился нами всегда в плоскости того, что появление подобных систем в любом регионе предполагает пересмотр моратория». Он добавил, что решение США разместить РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе носит необратимый характер.
«Хотелось бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который Соединенными Штатами создавался упорно в последние годы именно в той сфере, которая раньше регулировалась Договором о запрете ракет средней и меньшей дальности», – сказал Рябков.
В начале апреля командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн в интервью СМИ заявил, что Вашингтон планирует разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания КНР. Газета Yomiuri писала, что речь может идти о пусковых установках Typhon – они могут запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.
8 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин выступает против размещения США ракет средней дальности в регионе. В китайском МИДе призвали Вашингтон «искренне уважать интересы в области безопасности других государств и прекратить подрывать мир и стабильность» в АТР.
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) летом 2019 г. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. Поводом к такому решению в США назвали нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.
В феврале 2023 г. Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и позже подписал соответствующий закон. В Минобороны и МИД России заявили, что, несмотря на приостановку участия в СНВ-III, Россия продолжит соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов.