/ Политика

МИД: Россия откажется от моратория на РСМД в случае размещения ракет США

Ведомости

Россия может отказаться от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в том случае, если США разместят такие системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«[Президентом РФ Владимиром Путиным] было заявлено, что появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к соответствующим ответным шагам с нашей стороны», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Рябкова, вопрос «ставился нами всегда в плоскости того, что появление подобных систем в любом регионе предполагает пересмотр моратория». Он добавил, что решение США разместить РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе носит необратимый характер.

«Хотелось бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который Соединенными Штатами создавался упорно в последние годы именно в той сфере, которая раньше регулировалась Договором о запрете ракет средней и меньшей дальности», – сказал Рябков.

В начале апреля командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн в интервью СМИ заявил, что Вашингтон планирует разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания КНР. Газета Yomiuri писала, что речь может идти о пусковых установках Typhon – они могут запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

8 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин выступает против размещения США ракет средней дальности в регионе. В китайском МИДе призвали Вашингтон «искренне уважать интересы в области безопасности других государств и прекратить подрывать мир и стабильность» в АТР.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) летом 2019 г. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. Поводом к такому решению в США назвали нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.

В феврале 2023 г. Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и позже подписал соответствующий закон. В Минобороны и МИД России заявили, что, несмотря на приостановку участия в СНВ-III, Россия продолжит соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных