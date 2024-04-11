CNN: Трамп в случае победы намерен усадить Россию и Украину за стол переговоров
Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, он, вероятно, обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на человека, «знакомого с мыслями Трампа по этому вопросу».
Некоторые иностранные дипломаты в Вашингтоне сообщили, что план Трампа по прекращению конфликта на Украине начнется с того, что обе стороны сядут за стол переговоров и будут добиваться заключения соглашения о прекращении боевых действий, сообщили источники.
Трамп, скорее всего, использует военную помощь США Украине в качестве рычага давления, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, сказал источник.
«Если Украина хочет продолжения помощи, они должны сесть за стол переговоров, и если Россия не хочет, чтобы мы оказывали массовую новую поддержку Украине, тогда они должны сесть за стол переговоров. Это не означает уступок Украине или предоставления Путину всего, чего он хочет», – сказал собеседник телеканала.
Европейцы обеспокоены тем, что следование плану Трампа может означать потерю Украиной части территории, но конечной целью было бы положить конец человеческим жертвам, отмечает CNN.
7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что у Трампа есть тайный план, как остановить военные действия на Украине за 24 часа. План Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России. Источники утверждают, что бывший американский президент считает, что Киев и Москва «хотят сберечь лицо и ищут выход», а жители некоторых украинских регионов Украины не против стать частью РФ. Штаб Трампа опроверг эту информацию.