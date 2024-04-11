CNN: Трамп в случае победы намерен усадить Россию и Украину за стол переговоров

Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, он, вероятно, обратится к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на человека, «знакомого с мыслями Трампа по этому вопросу».