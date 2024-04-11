РФ рассчитывает на бдительность стран глобального Юга на конференции по Украине
Россия рассчитывает на бдительность партнеров в Азии, Африке и Латинской Америке во время швейцарской конференции по мирному урегулированию на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Участие в "конференции" стран глобального Юга требуется Западу только для придания веса некоему "коллективному ультиматуму", который собираются предъявить России. Рассчитываем, что наши партнеры в Азии, Африке и Латинской Америке проявят бдительность и не дадут втянуть себя в очередную антироссийскую авантюру», – сказала Захарова.
Дипломат добавила, что к Швейцарии не может быть доверия, так как эта страна поддерживает киевский режим и применяет антироссийские санкции.
«Под маркой "добрых услуг" Швейцария пытается продвинуть скомпрометировавшую себя "формулу Зеленского" и продолжить провальный "копенгагенский процесс", только в новой упаковке», – подчеркнула представитель российского МИДа.
Захарова также назвала уловкой озвученное организаторами намерение вычленить общие компоненты из инициатив других государств, отметив, что «формула Зеленского» не предполагает альтернатив и не принимает во внимание предложения Китая, Бразилии, африканских и арабских государств.
С 20 по 24 июня в Бюргенштоке (Швейцария) пройдет конференция по мирному урегулированию на Украине. СМИ писали, что в саммите по Украине примут участие от 80 до 100 стран. Россия на саммит не приглашена. Захарова ранее заявила, что Москва бы не приняла участия в конференции даже в случае получения приглашения. Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России не имеет смысла. 11 апреля он заявил, что переговорный процесс является «предпочтительным для решения наших задач», но в условиях, когда этот процесс «сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов». Проведению переговоров с нынешним руководством России препятствует указ Зеленского от 4 октября 2022 г. Согласно ему, Киев не будет проводить переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Владимир Путин.