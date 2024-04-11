Песков назвал бессмысленными переговоры о мире на Украине без России
Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно говорили, что переговорный процесс без России бессмысленен, и по сути является переговорным процессом впустую. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса», – сказал Песков.
По его словам, переговорный процесс является «предпочтительным для решения наших задач», но в условиях, когда этот процесс «сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов».
Представитель Кремля также прокомментировал сообщения СМИ о том, что МИД Швейцарии может опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 г. «За два года [после стамбульских переговоров] ситуация изменилась. Геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 г. Не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», – сказал он.
С 20 по 24 июня в Бюргенштоке (Швейцария) пройдет конференция по мирному урегулированию на Украине. СМИ писали, что в саммите по Украине примут участие от 80 до 100 стран.
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис говорил, что мирная инициатива Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в привлечении России к переговорам. Украинская сторона при этом заявляет, что целью конференции является утверждение украинской «формулы мира», которую, в свою очередь, не признает Россия.
Среди условий «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле.
Проведению переговоров с нынешним руководством России также препятствует указ Зеленского от 4 октября 2022 г. Согласно ему, Киев не будет проводить переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Владимир Путин.