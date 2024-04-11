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Песков назвал бессмысленными переговоры о мире на Украине без России

Ведомости

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России бессмыслен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что переговорный процесс без России бессмысленен, и по сути является переговорным процессом впустую. Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса», – сказал Песков.

По его словам, переговорный процесс является «предпочтительным для решения наших задач», но в условиях, когда этот процесс «сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов».

Представитель Кремля также прокомментировал сообщения СМИ о том, что МИД Швейцарии может опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 г. «За два года [после стамбульских переговоров] ситуация изменилась. Геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 г. Не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», – сказал он.

С 20 по 24 июня в Бюргенштоке (Швейцария) пройдет конференция по мирному урегулированию на Украине. СМИ писали, что в саммите по Украине примут участие от 80 до 100 стран.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис говорил, что мирная инициатива Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в привлечении России к переговорам. Украинская сторона при этом заявляет, что целью конференции является утверждение украинской «формулы мира», которую, в свою очередь, не признает Россия.

Среди условий «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле.

Проведению переговоров с нынешним руководством России также препятствует указ Зеленского от 4 октября 2022 г. Согласно ему, Киев не будет проводить переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Владимир Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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