Песков назвал бессмысленными переговоры о мире на Украине без России

Представитель Кремля также прокомментировал сообщения СМИ о том, что МИД Швейцарии может опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 г. «За два года [после стамбульских переговоров] ситуация изменилась. Геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 г. Не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», – сказал он.