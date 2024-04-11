Захарова: Россия не будет и не собиралась участвовать в конференции по Украине
Россия не будет участвовать в конференции по мирному урегулированию на Украине в швейцарском Бюргенштоке, как уже неоднократно заявлялось. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по «формуле Зеленского»: Россия участвовать не будет и не собиралась», – написала Захарова в Telegram.
С 20 по 24 июня в Бюргенштоке (Швейцария) пройдет конференция по мирному урегулированию на Украине. СМИ писали, что в саммите по Украине примут участие от 80 до 100 стран. Россия на саммит не приглашена. Захарова ранее заявила, что Москва бы не приняла участия в конференции даже в случае получения приглашения. Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России не имеет смысла. 11 апреля он заявил, что переговорный процесс является «предпочтительным для решения наших задач», но в условиях, когда этот процесс «сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов». Проведению переговоров с нынешним руководством России препятствует указ Зеленского от 4 октября 2022 г. Согласно ему, Киев не будет проводить переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Владимир Путин.