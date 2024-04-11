Захарова: Россия не будет и не собиралась участвовать в конференции по Украине

С 20 по 24 июня в Бюргенштоке (Швейцария) пройдет конференция по мирному урегулированию на Украине. СМИ писали, что в саммите по Украине примут участие от 80 до 100 стран. Россия на саммит не приглашена. Захарова ранее заявила, что Москва бы не приняла участия в конференции даже в случае получения приглашения. Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.