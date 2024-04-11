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Захарова: Россия не будет и не собиралась участвовать в конференции по Украине

Ведомости

Россия не будет участвовать в конференции по мирному урегулированию на Украине в швейцарском Бюргенштоке, как уже неоднократно заявлялось. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по «формуле Зеленского»: Россия участвовать не будет и не собиралась», – написала Захарова в Telegram.

С 20 по 24 июня в Бюргенштоке (Швейцария) пройдет конференция по мирному урегулированию на Украине. СМИ писали, что в саммите по Украине примут участие от 80 до 100 стран. Россия на саммит не приглашена. Захарова ранее заявила, что Москва бы не приняла участия в конференции даже в случае получения приглашения. Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» президента Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине без России не имеет смысла. 11 апреля он заявил, что переговорный процесс является «предпочтительным для решения наших задач», но в условиях, когда этот процесс «сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов». Проведению переговоров с нынешним руководством России препятствует указ Зеленского от 4 октября 2022 г. Согласно ему, Киев не будет проводить переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Владимир Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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