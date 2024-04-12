Гуцул: российские карты «Мир» будут выдавать в Гагаузии с 1 мая

3 апреля киргизский МПЦ сообщил, что банки Киргизии прекратили обслуживать российские карты «Мир» для минимизации риска вторичных санкций. По его данным, недоступными стали безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы и интернет-платежи на счета торгово-сервисных предприятий. Уточнялось, что меры направлены на обеспечение бесперебойной работы национальной платежной системы и ее безопасность. Жапаров тогда указал, что прекращение обслуживания карт «Мир» в Киргизии является временной мерой.