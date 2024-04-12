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Гуцул: российские карты «Мир» будут выдавать в Гагаузии с 1 мая

Ведомости

Российские карты «Мир» будут выдавать в Гагаузии с 1 мая, рассказала глава автономии Евгения Гуцул в интервью программе De facto на телеканале GRT.

«С 1 мая мы планируем уже выдавать эти карты, то есть банковские карты "Мир"», – уточнила Гуцул.

12 апреля премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что правительство республики непричастно к прекращению обслуживания карт «Мир».

По словам Жапарова, межбанковский процессинговый центр (МПЦ) не относится к правительству Киргизии, а управляется коммерческими банками, поэтому в республике узнали об этом после прекращения обслуживания. Премьер-министр подчеркнул, что даже Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, принадлежащим более чем на 54% коммерческим банкам.

3 апреля киргизский МПЦ сообщил, что банки Киргизии прекратили обслуживать российские карты «Мир» для минимизации риска вторичных санкций. По его данным, недоступными стали безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы и интернет-платежи на счета торгово-сервисных предприятий. Уточнялось, что меры направлены на обеспечение бесперебойной работы национальной платежной системы и ее безопасность. Жапаров тогда указал, что прекращение обслуживания карт «Мир» в Киргизии является временной мерой.

В ночь на 30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание карт «Мир». Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») подтвердила, что получила официальное уведомление об этом от армянской стороны.

4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Кремль ведет переговоры со странами, отказавшимися принимать карты «Мир» из-за боязни санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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