Кремль ведет диалог со странами, отказавшимися принимать карты «Мир»
Кремль ведет переговоры со странами, отказавшимися принимать российские банковские карты «Мир» из-за боязни санкций, вырабатываются меры для минимизации рисков для таких стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конечно, страны опасаются и первичных, и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур. Мы продолжаем диалог с этими странами, чтобы риски минимизировать и выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят риски полностью минимизировать», – заявил он.
В ночь на 30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание карт «Мир». Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») подтвердила, что получила официальное уведомление об этом от армянской стороны.
3 апреля межбанковский процессинговый центр сообщил, что банки Киргизии прекратили обслуживать российские карты «Мир» для минимизации риска вторичных санкций. По его данным, недоступными стали безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы и интернет-платежи на счета торгово-сервисных предприятий.