Кремль ведет диалог со странами, отказавшимися принимать карты «Мир»

«Конечно, страны опасаются и первичных, и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур. Мы продолжаем диалог с этими странами, чтобы риски минимизировать и выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят риски полностью минимизировать», – заявил он.