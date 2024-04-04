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Премьер Киргизии заявил, что отключение карт «Мир» является временным

Ведомости

Прекращение обслуживания карт российского платежной системы «Мир» в Киргизии является временной мерой, заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров, пишет издание Kaktus Media.

«К сожалению, у межбанковского процессингового центра программное обеспечение и обслуживание делает латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой "Мир" она отключит МПЦ. Поэтому мы временно приостановили», – сказал он.

По его словам, только 4% туристов из России в прошлом году имели карты системы «Мир».

3 апреля киргизский МПЦ сообщил, что банки Киргизии прекратили обслуживать российские карты «Мир» для минимизации риска вторичных санкций. По его данным, недоступными стали безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы и интернет-платежи на счета торгово-сервисных предприятий. Уточнялось, что меры направлены на обеспечение бесперебойной работы национальной платежной системы и ее безопасность.

Помимо Киргизии обслуживание карт «Мир» остановили в Армении. Это произошло в ночь на 30 марта. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») подтвердила, что получила официальное уведомление об этом от армянской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 4 апреля сообщил, что Кремль ведет переговоры со странами, отказавшимися принимать российские банковские карты «Мир» из-за боязни санкций, также вырабатываются меры для минимизации рисков для таких стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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