Премьер Киргизии заявил, что отключение карт «Мир» является временным
Прекращение обслуживания карт российского платежной системы «Мир» в Киргизии является временной мерой, заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров, пишет издание Kaktus Media.
«К сожалению, у межбанковского процессингового центра программное обеспечение и обслуживание делает латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой "Мир" она отключит МПЦ. Поэтому мы временно приостановили», – сказал он.
По его словам, только 4% туристов из России в прошлом году имели карты системы «Мир».
3 апреля киргизский МПЦ сообщил, что банки Киргизии прекратили обслуживать российские карты «Мир» для минимизации риска вторичных санкций. По его данным, недоступными стали безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы и интернет-платежи на счета торгово-сервисных предприятий. Уточнялось, что меры направлены на обеспечение бесперебойной работы национальной платежной системы и ее безопасность.
Помимо Киргизии обслуживание карт «Мир» остановили в Армении. Это произошло в ночь на 30 марта. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») подтвердила, что получила официальное уведомление об этом от армянской стороны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 4 апреля сообщил, что Кремль ведет переговоры со странами, отказавшимися принимать российские банковские карты «Мир» из-за боязни санкций, также вырабатываются меры для минимизации рисков для таких стран.