Возможность переводов между Россией и Киргизией сохранится
Возможность переводов между Россией и Киргизией с использованием мобильных приложений банков и по системам без открытия счета сохранится после отключения карт «Мир», уточнили в Национальном банке республики.
3 апреля межбанковский процессинговый центр сообщил, что банки Киргизии прекратили обслуживать российские карты «Мир» для минимизации риска вторичных санкций. По его данным, недоступными стали безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы и интернет-платежи на счета торгово-сервисных предприятий.
Эти меры направлены на обеспечение бесперебойной работы национальной платежной системы и ее безопасность.
В ночь на 30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание карт «Мир», сообщало агентство ТАСС. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») подтвердила, что получила официальное уведомление об этом от армянской стороны.
В Кремле заявили, что не расценивают этот шаг как недружественный, и объяснили решение Еревана давлением со стороны США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия продолжит работу с Арменией в целях исправления ситуации.