Премьер Киргизии: власти непричастны к прекращению обслуживания карт «Мир»

«Карта "Мир" принесла бы больше пользы нам, чем россиянам. Приостановление обслуживания этой карты никак не отразится на России. Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас», – добавил премьер министр, указав, что «было бы хорошо, если МПЦ этот вопрос согласовал с кабинетом министров», поскольку в РФ живут 1 млн граждан Киргзии.