Премьер Киргизии: власти непричастны к прекращению обслуживания карт «Мир»
Правительство Киргизии непричастно к прекращению обслуживания карт «Мир». Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров в интервью национальному информагентству «Кабар».
По словам Жапарова, межбанковский процессинговый центр (МПЦ) не относится к правительству Киргизии, а управляется коммерческими банками, поэтому правительство Киргизии узнало об этом после прекращения обслуживания. Премьер-министр подчеркнул, что даже Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, принадлежащим более чем на 54% коммерческим банкам.
«Предполагаю, что эти коммерческие банки, возможно, опасались вероятных санкций», – сказал Жапаров, добавив, что власти Киргизии страха перед ограничительными мерами не испытывают.
«Карта "Мир" принесла бы больше пользы нам, чем россиянам. Приостановление обслуживания этой карты никак не отразится на России. Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас», – добавил премьер министр, указав, что «было бы хорошо, если МПЦ этот вопрос согласовал с кабинетом министров», поскольку в РФ живут 1 млн граждан Киргзии.
3 апреля киргизский МПЦ сообщил, что банки Киргизии прекратили обслуживать российские карты «Мир» для минимизации риска вторичных санкций. По его данным, недоступными стали безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы и интернет-платежи на счета торгово-сервисных предприятий. Уточнялось, что меры направлены на обеспечение бесперебойной работы национальной платежной системы и ее безопасность. Жапаров тогда указал, что прекращение обслуживания карт российского платежной системы «Мир» в Киргизии является временной мерой. Он объяснил, что программное обеспечение МПЦ осуществляет латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой «Мир» она отключит МПЦ.