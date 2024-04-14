МИД Франции призвал своих граждан покинуть Иран
Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан покинуть территорию Ирана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Дипведомство также рекомендовало французам, которые остаются в Иране, проявлять максимальную осторожность и избегать мест скопления людей.
14 апреля МИД РФ сообщил, что Россия призывает вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке стороны к сдержанности и рассчитывает, что страны региона будут решать проблемы политико-дипломатическими средствами.
В ведомстве призвали российских граждан, которые сейчас находятся в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии, следить за сообщениями и рекомендациями МИД России.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.
По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН.