Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун объявил об уходе с поста
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун покинет пост 15 мая 2024 г., он посоветует назначить на его должность зампреда правительства и по совместительству министра финансов страны Лоуренса Вонга. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте правительства Сингапура.
«Новый премьер-министр будет приведен к присяге в 20:00 (15:00 мск) 15 мая 2024 г. в Истане», – указано в заявлении.
Причины ухода премьера не указываются.
Ли Сянь Лун – старший сын первого сингапурского премьера и архитектора «экономического чуда» страны Ли Куан Ю. Лун возглавлял правительство республики с 2004 г.