Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун объявил об уходе с поста

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун покинет пост 15 мая 2024 г., он посоветует назначить на его должность зампреда правительства и по совместительству министра финансов страны Лоуренса Вонга. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте правительства Сингапура.