В Хмельницкой области Украины произошли взрывы
В Хмельницкой области Украины слышны звуки взрывов. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
В регионе объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся. Власти Хмельницкой области информацию о взрывах не комментировали.
Издание «Страна» сообщило о сильном взрыве в подконтрольном Киеву городе Херсоне. При этом, согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога на территории Херсонской области, которая находится под контролем Украины, не объявлялась.
Последние несколько недель российские военные стали чаще наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ российских территорий и энергетических объектов. В частности, с 6 по 12 апреля российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины. В Минобороны РФ ранее подчеркивали, что целью являются только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля заявил об огромных потерях генерирующих мощностей в стране. Ранее он говорил, что после серии масштабных ударов на энергосистему наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Харьковской области.