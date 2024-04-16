Шольц попросил Си Цзиньпина оказать влияние на Россию
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в КНР обратился к председателю республики Си Цзиньпину с просьбой повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине.
«Слово Китая имеет вес в России», – уточнил Шольц.
По его словам, это могло бы способствовать выводу российских войск и стать концом спецоперации. Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии и схожие конференции в будущем.
В ходе встречи с Шольцем 16 апреля Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает за проведение равноправной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине, которая будет признана как Москвой, так и Киевом.
В июне мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии. Россия на него не приглашена. Ранее посол Китая в Швейцарии Ван Шитин говорил, что страна рассматривает возможное участие в конференции. В то же время Politico писала, что Китай может бойкотировать подобные встречи без участия России.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказывались от переговоров с Киевом. Этому процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с действующим руководством РФ. 11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко вновь заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».