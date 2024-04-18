Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера
Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера, сообщил министр обороны страны Луис Петри.
«Я встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчем Джоаной. Представил карту намерений, в которой выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером организации», – написал министр в X.
29 декабря 2023 г. президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное письмо лидерам стран – участниц БРИКС, в котором уведомил о решении руководства страны не вступать в объединение. Министр иностранных дел страны Диана Мондино говорила, что у Аргентины уже есть торговые отношения со всеми странами – участницами БРИКС.
Новое руководство страны больше отдает предпочтение «западным демократиям», в частности США, Канаде и странам Европы, заявляла Мондино.
В ноябре 2023 г. на президентских выборах в Аргентине победил правый либертарианец-популист Хавьер Милей. Он выступает за сближение с США, а в ходе кампании предлагал упразднить центробанк, заменить национальную валюту песо на американский доллар, разрешить ношение оружия, урезать соцрасходы и др.
Директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине в 1993–1996 гг. Ян Бурляй после избрания Милея говорил «Ведомостям», что во внешней политике Аргентины параллельно со сближением с США возможно охлаждение отношений с Китаем, Бразилией и Россией.