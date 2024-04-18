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Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера

Ведомости

Аргентина запросила у НАТО статус глобального партнера, сообщил министр обороны страны Луис Петри.

«Я встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчем Джоаной. Представил карту намерений, в которой выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером организации», – написал министр в X.

29 декабря 2023 г. президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное письмо лидерам стран – участниц БРИКС, в котором уведомил о решении руководства страны не вступать в объединение. Министр иностранных дел страны Диана Мондино говорила, что у Аргентины уже есть торговые отношения со всеми странами – участницами БРИКС.

Новое руководство страны больше отдает предпочтение «западным демократиям», в частности США, Канаде и странам Европы, заявляла Мондино.

В ноябре 2023 г. на президентских выборах в Аргентине победил правый либертарианец-популист Хавьер Милей. Он выступает за сближение с США, а в ходе кампании предлагал упразднить центробанк, заменить национальную валюту песо на американский доллар, разрешить ношение оружия, урезать соцрасходы и др.

Директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине в 1993–1996 гг. Ян Бурляй после избрания Милея говорил «Ведомостям», что во внешней политике Аргентины параллельно со сближением с США возможно охлаждение отношений с Китаем, Бразилией и Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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