Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера

29 декабря 2023 г. президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное письмо лидерам стран – участниц БРИКС, в котором уведомил о решении руководства страны не вступать в объединение. Министр иностранных дел страны Диана Мондино говорила, что у Аргентины уже есть торговые отношения со всеми странами – участницами БРИКС.