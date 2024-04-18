Гутерриш призвал прекратить «цикл возмездия» между Ираном и Израилем

Он добавил, что Ближний Восток находится «на краю пропасти». Генсек ООН призвал международное сообщество работать сообща, чтобы предотвратить разрушительные последствия для гражданского населения на Ближнем Востоке. Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и потребовал соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических объектов в контексте удара по иранскому консульству в Дамаске.