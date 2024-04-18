Гутерриш призвал прекратить «цикл возмездия» между Ираном и Израилем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН призвал прекратить «кровавый цикл возмездия» между Ираном и Израилем.
«Пора положить конец кровавому циклу возмездия. Пришло время остановиться», – подчеркнул Гутерриш.
Он добавил, что Ближний Восток находится «на краю пропасти». Генсек ООН призвал международное сообщество работать сообща, чтобы предотвратить разрушительные последствия для гражданского населения на Ближнем Востоке. Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и потребовал соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических объектов в контексте удара по иранскому консульству в Дамаске.
18 апреля командующий штабом ядерной защиты и безопасности в Иране бригадный генерал Ахмад Хакталаб заявил, что в случае если Израиль начнет атаку, Тегеран ответит ударом по ядерным центрам еврейского государства.
Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Тегеран пообещал ответить Израилю, что и было сделано 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля, который, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар.