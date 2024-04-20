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Зеленский признал, что украинцы устали от боевых действий

Ведомости

Население Украины устало от боевых действий, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью бразильским журналистам.

«Никуда вера украинцев в Украину не делась, вера людей в вооруженные силы и себя никуда не девается. Что касается усталости, врать не буду, она есть», – сказал он.

В ноябре 2023 г. Зеленский также говорил о росте уровня усталости от конфликта на Украине в мире. Он также признал практическое отсутствие прогресса в действиях ВСУ в зоне конфликта, усталость же усиливается по мере его растяжения.

При этом он заявлял, что ВСУ готовы продолжать боевые действия.

Сейчас украинская армия испытывает нехватку боеприпасов на фоне отсутствия новых поставок вооружения, заявляли власти Украины. 4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник».

19 апреля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО согласились предоставить Украине больше средств ПВО. При этом ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что у Германии подошел к концу собственный запас зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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