Палата представителей США начала рассмотрение законопроекта о помощи Украине
Палата представителей США начала рассматривать законопроект о выделении более $60 млрд Украине, следует из трансляции конгресса.
Проект был представлен 17 апреля спикером палаты республиканцем Майком Джонсоном. Согласно тексту инициативы, порядка $23 млрд из этих средств пойдут на восполнение американских арсеналов. Также законопроектом предусмотрены поставки ракет большой дальности ATACMS.
Кроме того, сегодня нижняя палата конгресса рассматривает законопроекты о выделении помощи Израилю и Тайваню. Израиль в случае принятия законопроекта получит более $26 млрд. Порядка $4,4 млрд направят на восполнение передаваемого Израилю оборудования и оборонных услуг, еще $4 млрд предлагают направить на восполнение запасов систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида».
Тайваню и другим союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) предлагается выделить только $2 млрд. Президент США Джо Байден поддержал новые законопроекты о помощи Украине и Израилю. Лидер США призвал палату представителей принять пакет на этой неделе, а сенат «должен быстро последовать его примеру».
Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский ранее говорил «Ведомостям», что разделение военной помощи Израилю и Украине – это не отказ от помощи последней, а выход на компромисс между республиканцами и демократами.
Республиканцы выступали не против помощи Украине как таковой, а против попыток администрации Байдена провести помощь Израилю, Тайваню и Украине в одном документе, уточнял Войтоловский.