Палата представителей США начала рассмотрение законопроекта о помощи Украине

Кроме того, сегодня нижняя палата конгресса рассматривает законопроекты о выделении помощи Израилю и Тайваню. Израиль в случае принятия законопроекта получит более $26 млрд. Порядка $4,4 млрд направят на восполнение передаваемого Израилю оборудования и оборонных услуг, еще $4 млрд предлагают направить на восполнение запасов систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида».