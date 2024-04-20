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Палата представителей США начала рассмотрение законопроекта о помощи Украине

Ведомости

Палата представителей США начала рассматривать законопроект о выделении более $60 млрд Украине, следует из трансляции конгресса.

Проект был представлен 17 апреля спикером палаты республиканцем Майком Джонсоном. Согласно тексту инициативы, порядка $23 млрд из этих средств пойдут на восполнение американских арсеналов. Также законопроектом предусмотрены поставки ракет большой дальности ATACMS.

Кроме того, сегодня нижняя палата конгресса рассматривает законопроекты о выделении помощи Израилю и Тайваню. Израиль в случае принятия законопроекта получит более $26 млрд. Порядка $4,4 млрд направят на восполнение передаваемого Израилю оборудования и оборонных услуг, еще $4 млрд предлагают направить на восполнение запасов систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида». 

Тайваню и другим союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) предлагается выделить только $2 млрд. Президент США Джо Байден поддержал новые законопроекты о помощи Украине и Израилю. Лидер США призвал палату представителей принять пакет на этой неделе, а сенат «должен быстро последовать его примеру».

Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский ранее говорил «Ведомостям», что разделение военной помощи Израилю и Украине – это не отказ от помощи последней, а выход на компромисс между республиканцами и демократами.

Республиканцы выступали не против помощи Украине как таковой, а против попыток администрации Байдена провести помощь Израилю, Тайваню и Украине в одном документе, уточнял Войтоловский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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