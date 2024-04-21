В Лондоне арестовали британца за нарушение закона о нацбезопасности в пользу РФ
Полиция Лондона арестовала британца по подозрению в нарушении положений закона о национальной безопасности за совершение действий, которые приносят выгоду России, пишет издание Daily Mail.
По данным издания, Вестминстерский магистратский суд после проведенного заседания продлил подозреваемому пребывание под стражей до мая. Имя и пол арестованного не раскрывается. Подробности выдвинутых обвинений или состава преступления также не разглашаются.
Немецкий журнал Der Spiegel 18 апреля сообщил, что в Байройте (Бавария) специальная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб.
В этот же день посольство России потребовало от Германии обеспечить консульский доступ к задержанным по подозрению в шпионаже, если они действительно являются российскими гражданами.
Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г. Мужчина якобы согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях, промышленных объектах и на маршрутах перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак, как утверждается, был подрыв поддержки Украины со стороны Германии.
Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура теперь также обвиняет в агентурной деятельности.