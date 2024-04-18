МИД ФРГ подтвердил вызов посла РФ из-за задержания «двух агентов»Мужчин арестовали в Баварии
Министерство иностранных дел Германии подтвердило вызов посла России Сергея Нечаева в связи с задержанием двух человек, подозреваемых в работе на спецслужбы РФ и планировании диверсионных операций в Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД ФРГ.
В ведомстве отметили, что распоряжение о вызове Нечаева дала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
О том, что Бербок вызвала вызвала посла России в Берлине из-за задержания двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, ранее написала немецкая газета Bild.
Немецкий журнал Der Spiegel 18 апреля сообщил, что в Байройте (Бавария) специальная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб.
Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г. Мужчина якобы согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях, промышленных объектах и на маршрутах перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак, как утверждается, был подрыв поддержки Украины со стороны Германии. По информации Der Spiegel, в число военных объектов, за которыми велась слежка, входили объекты вооруженных сил США в Графенвере (Бавария). Среди прочего там находится военный полигон, где американская армия обучает украинских солдат – например, управлению танками Abrams.
Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура теперь также обвиняет в агентурной деятельности.
Пресс-служба генпрокуратуры ФРГ подтвердила арест двух мужчин, задержанных в Байройте по подозрению в шпионаже в пользу России. Дитер. С. и Александр Дж. были арестованы судом 17 апреля.