МИД ФРГ подтвердил вызов посла РФ из-за задержания «двух агентов»

Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г. Мужчина якобы согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях, промышленных объектах и на маршрутах перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак, как утверждается, был подрыв поддержки Украины со стороны Германии. По информации Der Spiegel, в число военных объектов, за которыми велась слежка, входили объекты вооруженных сил США в Графенвере (Бавария). Среди прочего там находится военный полигон, где американская армия обучает украинских солдат – например, управлению танками Abrams.