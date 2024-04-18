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Суд в Германии арестовал подозреваемых в работе на Россию

Ведомости

Суд в Германии арестовал двух мужчин, задержанных в Байройте (Бавария) по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.

«Следственный судья Федерального суда Германии выдал ордер на арест гражданина Германии и России Александра Дж. <…> Обвиняемый был арестован 17 апреля 2024 г.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что второй задержанный Дитер. С. был арестован судом также 17 апреля.

18 апреля немецкий журнал Der Spiegel писал, что в Байройте специальная военная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб. Главным обвиняемым является 39–летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов.

По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г., разведывал и фотографировал американские военные объекты в Германии. Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура тоже обвиняет в агентурной деятельности.

Эти действия, в частности, могли быть направлены на подрыв военной поддержки, оказываемой Германией Украине, говорится в сообщении генпрокуратуры. Обвиняемый заявил своему собеседнику о своей готовности совершить якобы взрывы и поджоги, особенно на военной инфраструктуре и промышленных объектах в Германии, отмечает ведомство.

Помимо прочего Дитера С. подозревают в участии в боевых действиях в Донецкой народной республике с декабря 2014 г. по сентябрь 2016 г.

Ранее газета Bild сообщала, что глава МИД Германии Анналена Бербок вызвала посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за задержания двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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