Суд в Германии арестовал подозреваемых в работе на Россию
Суд в Германии арестовал двух мужчин, задержанных в Байройте (Бавария) по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.
«Следственный судья Федерального суда Германии выдал ордер на арест гражданина Германии и России Александра Дж. <…> Обвиняемый был арестован 17 апреля 2024 г.», – говорится в сообщении.
Отмечается, что второй задержанный Дитер. С. был арестован судом также 17 апреля.
18 апреля немецкий журнал Der Spiegel писал, что в Байройте специальная военная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб. Главным обвиняемым является 39–летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов.
По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г., разведывал и фотографировал американские военные объекты в Германии. Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура тоже обвиняет в агентурной деятельности.
Эти действия, в частности, могли быть направлены на подрыв военной поддержки, оказываемой Германией Украине, говорится в сообщении генпрокуратуры. Обвиняемый заявил своему собеседнику о своей готовности совершить якобы взрывы и поджоги, особенно на военной инфраструктуре и промышленных объектах в Германии, отмечает ведомство.
Помимо прочего Дитера С. подозревают в участии в боевых действиях в Донецкой народной республике с декабря 2014 г. по сентябрь 2016 г.
Ранее газета Bild сообщала, что глава МИД Германии Анналена Бербок вызвала посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за задержания двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ.