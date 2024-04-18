Bild: МИД Германии вызвал российского посла из-за задержания «двух агентов»
Глава МИД Германии Анналена Бербок вызвала посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за задержания двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. Об этом пишет газета Bild.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel писал, что в Байройте (Бавария) специальная военная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб. Главным обвиняемым является 39–летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов.
По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г., разведывал и фотографировал американские военные объекты в Германии. Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура тоже обвиняет в агентурной деятельности.
По информации Der Spiegel, в число военных объектов, за которыми велась слежка, входили объекты вооруженных сил США в Графенвере (Бавария). Среди прочего, там находится важный военный полигон, где американская армия обучает украинских солдат – например, на боевых танках Abrams.