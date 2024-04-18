Bild: МИД Германии вызвал российского посла из-за задержания «двух агентов»

Ранее немецкий журнал Der Spiegel писал, что в Байройте (Бавария) специальная военная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб. Главным обвиняемым является 39–летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов.