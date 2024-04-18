Посольство РФ потребовало от ФРГ доступа к задержанным по подозрению в шпионаже

Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г. Мужчина якобы согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях, промышленных объектах и на маршрутах перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак, как утверждается, был подрыв поддержки Украины со стороны Германии.