Посольство РФ потребовало от ФРГ доступа к задержанным по подозрению в шпионаже
Посольство России потребовало от Германии обеспечить консульский доступ к задержанным по подозрению в шпионаже, если они действительно являются российскими гражданами, сообщает дипведомство.
Отмечается, что МИД ФРГ во время вызова посла России Сергея Нечаева не привел доказательств по делу о задержании подозреваемых в шпионаже.
В посольстве РФ рассматривают инцидент как провокацию, направленную на повышение градуса антироссийских настроений.
«Попытки обнаружить причастность российских спецслужб к разработке якобы имевшихся планов нападения на расположенные в Германии военные объекты, включая американские военные базы, отвергаем как абсурдные и нелепые», – говорится в сообщении.
Российская сторона предупредила, что «любые недружественные действия в адрес России не останутся без последствий».
Немецкий журнал Der Spiegel 18 апреля сообщил, что в Байройте (Бавария) специальная полиция арестовала двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб.
Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г. Мужчина якобы согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях, промышленных объектах и на маршрутах перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак, как утверждается, был подрыв поддержки Украины со стороны Германии.
Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура теперь также обвиняет в агентурной деятельности.