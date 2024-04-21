Путин на следующей неделе проведет совещания по паводкам и экономике
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по борьбе с паводками, на 27 апреля намечено совещание по экономике. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Глава государства также примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, проведет переговоры с прибывающим в Россию президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и встретится с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа) в связи с 50-летием начала строительства БАМа, которое будет отмечаться 8 июля.
19 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры президентов России и Азербайджана состоятся 22 апреля.
Ранее высшее руководство России и Азербайджана приняли решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР). О начале процесса вывода из Азербайджана российского миротворческого контингента стало известно поздним вечером 16 апреля, когда Vesti.az сообщили, что первый состав и военная техника миротворцев покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха.