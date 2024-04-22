Генсек ОДКБ заявил о рисках расширения конфликта на Ближнем Востоке
Риски расширения конфликта на Ближнем Востоке вполне реальны, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов, пишет ТАСС.
«Секретариат ОДКБ с тревогой и беспокойством наблюдает эскалацию на Ближнем Востоке и рост напряженности в целом. По оценкам наших аналитиков, риски расширения конфликта существуют, они вполне реальны», – сказал он.
Организация, по его словам, готова оказать помощь в урегулировании этого конфликта в случае соответствующего запроса и определения мандата.
14 апреля МИД России после атаки Ирана по территории Израиля призвал стороны к сдержанности. Москва рассчитывает, что страны региона будут решать проблемы политико-дипломатическими средствами.
Ирано-израильский конфликт обострился 1 апреля, после того как Израиль атаковал иранское консульство в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля около 300 снарядов в ответ на атаку Израиля. Израильские военные утверждали, что перехватили 99% из них.
19 апреля Израиль вновь нанес удары – в этот раз по территории Ирана. В частности, была атакована провинция Исфахан, где находятся ядерные объекты. При этом СМИ утверждали, что ядерные объекты не являются целью израильских военных. Источники Tasnim подчеркнули, что объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.
Телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщал, что целью атаки Израиля по территории Ирана могла быть система противовоздушной обороны, защищающая иранский ядерный объект в Натанзе.