Матвиенко сообщила о скором появлении кандидата на пост главы Счетной палаты
О кандидате на пост председателя Счетной палаты (СП) России станет известно в скором времени, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости».
«Отвечу очень кратко: скоро», – ответила она на вопрос, когда появится кандидат на должность главы СП.
При этом, по данным «Ведомостей», официально процесс назначения еще не запущен.
Пост председателя СП остается вакантным с конца ноября 2022 г., когда занимавший его 4,5 года Алексей Кудрин подал заявление об отставке президенту России Владимиру Путину. Сейчас исполняющим обязанности руководителя является Галина Изотова.
Согласно законодательству, совет палаты Совета Федерации должен предложить главе государства не менее трех кандидатур на пост главы СП. Сделав выбор, президент представляет ее Совету Федерации. Постановление о назначении на должность принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ. Председатель СП назначается сроком на шесть лет, при этом одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд.
В случае если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана российским лидером, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее СФ для назначения на пост главы Счетной палаты.
Возглавлять ведомство может гражданин РФ, у которого отсутствует иностранное гражданство или подданство иностранного государства либо вид на жительство. Также он должен иметь высшее образование и опыт работы не менее пяти лет в области государственного управления, государственного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.
В феврале прошлого года «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения списка кандидатов, писали, что министр юстиции Константин Чуйченко стал главным кандидатом на пост председателя Счетной палаты. Об этом тогда сообщали еще четыре собеседника издания: один – близкий к СП, два – близких к правительству и четвертый – близкий к Кремлю. Из всех ранее фигурировавших в публичной повестке претендентов на эту должность нынешний министр юстиции – наиболее логичная кандидатура, добавил источник, близкий к СП.