Матвиенко сообщила о скором появлении кандидата на пост главы Счетной палаты

В феврале прошлого года «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения списка кандидатов, писали, что министр юстиции Константин Чуйченко стал главным кандидатом на пост председателя Счетной палаты. Об этом тогда сообщали еще четыре собеседника издания: один – близкий к СП, два – близких к правительству и четвертый – близкий к Кремлю. Из всех ранее фигурировавших в публичной повестке претендентов на эту должность нынешний министр юстиции – наиболее логичная кандидатура, добавил источник, близкий к СП.