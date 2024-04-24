ВС России поразили на Украине цех производства беспилотников
Вооруженные силы (ВС) России поразили цех производства украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ в сводке о ходе проведения военной спецоперации на Украине.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, а также живая сила и военная техника в 117 районах», – говорится в сообщении.
По данным министерства, группировка ВС РФ «Запад» также уничтожила установку РСЗО HIMARS. Средства ПВО сбили за последние сутки 299 украинских беспилотников, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также шесть управляемых авиабомб Hammer.
В оборонном ведомстве ранее рассказали, что российские военнослужащие впервые в ходе спецоперации уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk производства США. На этой неделе также удалось поразить склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.