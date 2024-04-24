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ВС России поразили на Украине цех производства беспилотников

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России поразили цех производства украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ в сводке о ходе проведения военной спецоперации на Украине.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, а также живая сила и военная техника в 117 районах», – говорится в сообщении.

По данным министерства, группировка ВС РФ «Запад» также уничтожила установку РСЗО HIMARS. Средства ПВО сбили за последние сутки 299 украинских беспилотников, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также шесть управляемых авиабомб Hammer.

В оборонном ведомстве ранее рассказали, что российские военнослужащие впервые в ходе спецоперации уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk производства США. На этой неделе также удалось поразить склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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