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Спецслужбы Белоруссии предотвратили удары беспилотников из Литвы

Ведомости

Комитет государственной безопасности Белоруссии предотвратил удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске. Об этом заявил глава ведомства Иван Тертель во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

Он отметил, что КГБ вместе с другими силовыми структурами провели «ряд острых мероприятий», что позволило предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам Минска и его пригорода. Работа в этом направлении продолжается, хотя представить детальную информацию общественности КГБ пока не может.

Представитель литовской армии назвал дезинформацией заявления об осуществлении Литвой атаки дронов на Белоруссию, пишет LTR.

11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью». Он назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не позвали.

25 апреля Лукашенко назвал нереальной «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что Россия не покинет новые регионы, а начать прерванные переговоры двух стран можно со Стамбульских соглашений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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