Спецслужбы Белоруссии предотвратили удары беспилотников из Литвы

11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью». Он назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не позвали.