Спецслужбы Белоруссии предотвратили удары беспилотников из Литвы
Комитет государственной безопасности Белоруссии предотвратил удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске. Об этом заявил глава ведомства Иван Тертель во время выступления на Всебелорусском народном собрании.
Он отметил, что КГБ вместе с другими силовыми структурами провели «ряд острых мероприятий», что позволило предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам Минска и его пригорода. Работа в этом направлении продолжается, хотя представить детальную информацию общественности КГБ пока не может.
Представитель литовской армии назвал дезинформацией заявления об осуществлении Литвой атаки дронов на Белоруссию, пишет LTR.
11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью». Он назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию не позвали.
25 апреля Лукашенко назвал нереальной «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что Россия не покинет новые регионы, а начать прерванные переговоры двух стран можно со Стамбульских соглашений.