Путин: России не всегда выгодно отвечать на санкции Запада симметрично
России нужно действовать из принципов собственной выгоды, а не стремиться к симметричным ответам на западные санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Путин заявил, что России не всегда нужно действовать из принципа «талиона» – категории истории права и нравственности, означающей «равное возмездие».
«Нам нужно смотреть, что нам выгодно и невыгодно в целом для экономики. Запреты иногда выгодны, чтобы поставить на место тех, кто нам запрещает, но иногда невыгодны, если мы хотим обеспечить собственный рынок чем-то», – объяснил президент.
25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о разрешении Канады использовать Airbus российский титан в производстве, обратил внимание, что в случаях, когда зарубежные компании с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от российской продукции, они действуют избирательно.
В 2022 г. после начала спецоперации России на Украине европейский авиастроительный концерн Airbus заявлял, что намерен избавиться от зависимости от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Компания также отмечала, что расширила закупки в США и Японии, при этом сертификация новых поставщиков из-за строгих аэрокосмических стандартов может занять годы. Крупнейшим производителем титана, использующегося преимущественно в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов, является РФ.