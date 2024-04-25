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Путин: России не всегда выгодно отвечать на санкции Запада симметрично

Ведомости

России нужно действовать из принципов собственной выгоды, а не стремиться к симметричным ответам на западные санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин заявил, что России не всегда нужно действовать из принципа «талиона» – категории истории права и нравственности, означающей «равное возмездие».

«Нам нужно смотреть, что нам выгодно и невыгодно в целом для экономики. Запреты иногда выгодны, чтобы поставить на место тех, кто нам запрещает, но иногда невыгодны, если мы хотим обеспечить собственный рынок чем-то», – объяснил президент.

25 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о разрешении Канады использовать Airbus российский титан в производстве, обратил внимание, что в случаях, когда зарубежные компании с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от российской продукции, они действуют избирательно.

В 2022 г. после начала спецоперации России на Украине европейский авиастроительный концерн Airbus заявлял, что намерен избавиться от зависимости от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Компания также отмечала, что расширила закупки в США и Японии, при этом сертификация новых поставщиков из-за строгих аэрокосмических стандартов может занять годы. Крупнейшим производителем титана, использующегося преимущественно в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов, является РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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