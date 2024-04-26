Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Министр обороны Ирана поблагодарил Шойгу за поддержку в конфликте с Израилем

Ведомости

Министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммад Аштиани в ходе переговоров поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за поддержку в конфликте исламской республики с Израилем. Заявление политика процитировала пресс-служба Минобороны РФ.

«Хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за вашу справедливую, честную позицию в отношении исламской республики Иран, за поддержку в момент нападения на наше консульство в Дамаске, а также за вашу взвешенную реакцию на наш соразмерный ответ», – сказал Аштиани.

Иранский министр также отметил, что отношения между Москвой и Тегераном выходят на новый уровень и продолжают расширяться. Шойгу подтвердил, что интенсивность контактов как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств кратно возросла. Он также подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. МИД России осудил атаку Израиля. 

Иран нанес ответные удары 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.

16 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Ирана Эбрахимом Раиси выразил надежду, что все стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона. Раиси ответил, что Тегеран не заинтересован в дальнейшей эскалации напряженности. При этом стороны констатировали, что первопричиной обстоятельств на Ближнем Востоке стала нерешенность палестино-израильского конфликта, сообщил Кремль.

Израиль, в свою очередь, рано утром 19 апреля выпустил ракеты по территории Ирана, сообщали ABC News и CNN со ссылкой на источники. Как сообщил позже иранскому госагентству IRNA главнокомандующий армией страны генерал-майор Абдулрахим Мусави, повреждений и инцидентов не зафиксировано.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных