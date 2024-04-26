Министр обороны Ирана поблагодарил Шойгу за поддержку в конфликте с Израилем

«Хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за вашу справедливую, честную позицию в отношении исламской республики Иран, за поддержку в момент нападения на наше консульство в Дамаске, а также за вашу взвешенную реакцию на наш соразмерный ответ», – сказал Аштиани.