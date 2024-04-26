Министр обороны Ирана поблагодарил Шойгу за поддержку в конфликте с Израилем
Министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммад Аштиани в ходе переговоров поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за поддержку в конфликте исламской республики с Израилем. Заявление политика процитировала пресс-служба Минобороны РФ.
«Хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за вашу справедливую, честную позицию в отношении исламской республики Иран, за поддержку в момент нападения на наше консульство в Дамаске, а также за вашу взвешенную реакцию на наш соразмерный ответ», – сказал Аштиани.
Иранский министр также отметил, что отношения между Москвой и Тегераном выходят на новый уровень и продолжают расширяться. Шойгу подтвердил, что интенсивность контактов как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств кратно возросла. Он также подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. МИД России осудил атаку Израиля.
Иран нанес ответные удары 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.
16 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Ирана Эбрахимом Раиси выразил надежду, что все стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона. Раиси ответил, что Тегеран не заинтересован в дальнейшей эскалации напряженности. При этом стороны констатировали, что первопричиной обстоятельств на Ближнем Востоке стала нерешенность палестино-израильского конфликта, сообщил Кремль.
Израиль, в свою очередь, рано утром 19 апреля выпустил ракеты по территории Ирана, сообщали ABC News и CNN со ссылкой на источники. Как сообщил позже иранскому госагентству IRNA главнокомандующий армией страны генерал-майор Абдулрахим Мусави, повреждений и инцидентов не зафиксировано.