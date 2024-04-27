Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Глава Мюнхенской конференции призвал Шольца пересмотреть отказ поставлять Taurus

Ведомости

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит пересмотреть отказ от поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, считает председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

«Решение канцлера не поставлять ракеты Taurus Украине становится все более непонятным», – сказал Хойсген в интервью порталу RND. На примере американских дальнобойных ракет ATACMS он заявил, что подобное оружие оказывает «серьезное влияние».

Хойсген также указал, что обучение украинских солдат системе Taurus можно было начать давно, чтобы не отправлять солдат бундесвера, как это было в период поставки танков Leopard.

24 апреля Шольц в ходе пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком подтвердил, что Германия не будет передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Канцлер опасается, что использование ракет в более глубоком российском тылу может втянуть ФРГ в конфликт.

Дальнобойность ракет Taurus составляет порядка 500 км. Шольц говорил, что в случае их «неверного применения» есть вероятность поражения целей «где-нибудь в Москве». Он уточнял, что для обеспечения пусков ракет Германии также придется направить своих военных экспертов на Украину. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия будет отодвигать буферную зону в случае поставок дальнобойных ATACMS Украине для защиты своих регионов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных