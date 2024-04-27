Глава Мюнхенской конференции призвал Шольца пересмотреть отказ поставлять Taurus

Дальнобойность ракет Taurus составляет порядка 500 км. Шольц говорил, что в случае их «неверного применения» есть вероятность поражения целей «где-нибудь в Москве». Он уточнял, что для обеспечения пусков ракет Германии также придется направить своих военных экспертов на Украину.