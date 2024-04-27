Глава Мюнхенской конференции призвал Шольца пересмотреть отказ поставлять Taurus
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит пересмотреть отказ от поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, считает председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
«Решение канцлера не поставлять ракеты Taurus Украине становится все более непонятным», – сказал Хойсген в интервью порталу RND. На примере американских дальнобойных ракет ATACMS он заявил, что подобное оружие оказывает «серьезное влияние».
Хойсген также указал, что обучение украинских солдат системе Taurus можно было начать давно, чтобы не отправлять солдат бундесвера, как это было в период поставки танков Leopard.
24 апреля Шольц в ходе пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком подтвердил, что Германия не будет передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Канцлер опасается, что использование ракет в более глубоком российском тылу может втянуть ФРГ в конфликт.
Дальнобойность ракет Taurus составляет порядка 500 км. Шольц говорил, что в случае их «неверного применения» есть вероятность поражения целей «где-нибудь в Москве». Он уточнял, что для обеспечения пусков ракет Германии также придется направить своих военных экспертов на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия будет отодвигать буферную зону в случае поставок дальнобойных ATACMS Украине для защиты своих регионов.