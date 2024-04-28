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Премьер Госсовета КНР назвал Tesla успешным примером сотрудничества с США

Ведомости

Работу Tesla в Китае можно считать успешным примером сотрудничества КНР и США, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с американским предпринимателем и бизнесменом Илоном Маском, передает Центральное телевидение Китая.

«Развитие Tesla в Китае можно назвать успешным примером китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», – подчеркнул Ли Цян.

По его словам, равноправное сотрудничество и взаимная выгода отвечают интересам КНР и США. Премьер Госсовета Китая выразил надежду на дальнейшее продвижение китайско-американского сотрудничества и уточнил, что КНР продолжит открывать свои двери иностранным инвестициям и создавать благоприятные условия для предприятий с иностранным капиталом.

Маск назвал завод Tesla в Китае лучшим предприятием компании и добавил, что Tesla «намерена продолжать укреплять взаимодействие с Китаем для достижения взаимовыгодных результатов».

28 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Маск отправился с визитом в Китай.

По данным собеседника агентства, Маск хотел встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае и получить разрешение на передачу за границу данных с целью обучения алгоритмов автономного вождения.

В мае 2021 г. Tesla создала в Китае центр обработки данных для электромобилей, проданных в этой стране. Это произошло после того, как в СМИ появилась информация о рекомендациях китайским чиновникам не покупать машины Tesla из-за возможной отправки данных о них в США.

В марте того же года Wall Street Journal сообщила, что в правительстве КНР сочли электромобили Tesla угрозой национальной безопасности из-за возможной передачи в США данных фото- и видеокамер машин, а также информации о маршрутах следования их китайских владельцев. В связи с этим чиновникам, военным, силовикам и сотрудникам стратегических предприятий было рекомендовано не покупать машины Tesla. Кроме того, на этих машинах, как утверждают собеседники газеты, запрещено въезжать в районы, где компактно проживают семьи названных категорий госслужащих.

При этом компания Маска неоднократно заявляла, что полностью выполняет все требования китайского законодательства по части безопасности данных пользователей.

Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Шанхае в начале 2019 г. Он стал первой фабрикой компании за рубежом. Производство было запущено осенью 2019 г., первые машины с шанхайской фабрики поступили в продажу в начале 2020 г. Тогда же Tesla смогла привлечь пятилетний кредит от крупнейших китайских банков в размере $1,4 млрд на дальнейшее развитие завода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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