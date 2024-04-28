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Министр финансов Израиля заявил о распаде кабмина при отмене операции в Рафахе

Ведомости

Правящая в Израиле коалиция может распасться в случае отмены военной операции в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом, заявил израильский министр финансов Бецалель Смотрич в обращении к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в соцсети X.

Смотрич потребовал отвергнуть возможное соглашение об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, переговоры о котором ведутся при посредничестве Египта с представителями радикальной палестинской группировки «Хамас». Подобные договоренности стали бы «унизительной капитуляцией» для Израиля и представляют непосредственную экзистенциальную угрозу стране, считает министр.

Смотрич уточнил, что если Нетаньяху решит поднять белый флаг и отменить приказ о захвате Рафаха для завершения задачи по уничтожению «Хамаса», восстановлению мира для жителей Израиля и возвращению домой похищенных, тогда правительство, которое израильский премьер-министр возглавляет, не будет иметь права на существование.

«Это решающий момент для народа Израиля. Решение за вами», – отметил министр.

27 апреля The Times of Israel со ссылкой на заявление заместителя главы политического подразделения «Хамаса» в Газе Халиля аль-Хайи сообщило, что «Хамас» получил от Израиля новое предложение о перемирии, движение рассмотрит его и даст ответ.

Сообщается, что Израиль предупредил о «последнем шансе» для заключения перемирия перед началом давно запланированного наступления на город Рафах на юге сектора Газа.

25 апреля Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы. Аль-Хайя в интервью агентству Associated Press (АР) в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В разговоре с AP аль-Хайя также отметил, что «Хамас» хотел бы присоединиться к Организации освобождения Палестины – представителю палестинцев на международной арене, где руководящие позиции занимает движение «Фатх» во главе президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

На вопрос о количестве израильских заложников, захваченных боевиками «Хамаса» после вооруженного нападения в октябре 2023 г. на юге Израиля, аль-Хайя ответил, что не знает их точного числа. При этом он отметил, что палестинцы продолжат их удерживать до тех пор, пока израильтяне не прекратят боевые действия и полностью не выведут свои вооруженные силы из сектора Газа. По данным израильских СМИ, в палестинском плену могут находиться около 130 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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