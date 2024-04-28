Министр финансов Израиля заявил о распаде кабмина при отмене операции в Рафахе
Правящая в Израиле коалиция может распасться в случае отмены военной операции в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом, заявил израильский министр финансов Бецалель Смотрич в обращении к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в соцсети X.
Смотрич потребовал отвергнуть возможное соглашение об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, переговоры о котором ведутся при посредничестве Египта с представителями радикальной палестинской группировки «Хамас». Подобные договоренности стали бы «унизительной капитуляцией» для Израиля и представляют непосредственную экзистенциальную угрозу стране, считает министр.
Смотрич уточнил, что если Нетаньяху решит поднять белый флаг и отменить приказ о захвате Рафаха для завершения задачи по уничтожению «Хамаса», восстановлению мира для жителей Израиля и возвращению домой похищенных, тогда правительство, которое израильский премьер-министр возглавляет, не будет иметь права на существование.
«Это решающий момент для народа Израиля. Решение за вами», – отметил министр.
27 апреля The Times of Israel со ссылкой на заявление заместителя главы политического подразделения «Хамаса» в Газе Халиля аль-Хайи сообщило, что «Хамас» получил от Израиля новое предложение о перемирии, движение рассмотрит его и даст ответ.
Сообщается, что Израиль предупредил о «последнем шансе» для заключения перемирия перед началом давно запланированного наступления на город Рафах на юге сектора Газа.
25 апреля Египет передал Израилю предложение «Хамаса» о прекращении огня на год в обмен на отказ палестинского движения от нападений на израильские вооруженные силы. Аль-Хайя в интервью агентству Associated Press (АР) в Стамбуле сообщил, что палестинские боевики готовы согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет при условии, если последний пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. В разговоре с AP аль-Хайя также отметил, что «Хамас» хотел бы присоединиться к Организации освобождения Палестины – представителю палестинцев на международной арене, где руководящие позиции занимает движение «Фатх» во главе президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.
На вопрос о количестве израильских заложников, захваченных боевиками «Хамаса» после вооруженного нападения в октябре 2023 г. на юге Израиля, аль-Хайя ответил, что не знает их точного числа. При этом он отметил, что палестинцы продолжат их удерживать до тех пор, пока израильтяне не прекратят боевые действия и полностью не выведут свои вооруженные силы из сектора Газа. По данным израильских СМИ, в палестинском плену могут находиться около 130 человек.