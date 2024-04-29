МИД КНР после угроз Блинкена призвал не нарушать право на торговлю с Россией
Право Китая на нормальные торгово-экономические отношения не должно нарушаться, заявил официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь. Так он прокомментировал ТАСС слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который пригрозил Китаю принудительно сократить его сотрудничество с Россией.
«Право Китая на нормальные торгово-экономические обмены на основе равенства и взаимной выгоды со всеми странами мира, включая Россию, не должно нарушаться или подрываться», – сказал Линь Цзянь.
Китай, как подчеркнул представитель ведомства, не является «ни инициатором украинского кризиса, ни его стороной», Пекин также «не подливает масла в огонь и не пользовался возможностью, чтобы извлечь выгоду». При этом Линь Цзянь отметил, что Вашингтон осуществляет поставки вооружений Киеву, вместе с тем выдвигая «необоснованные обвинения» по поводу торговли между Китаем и РФ. Он призвал США прекратить «очернять» КНР и «без разбора» вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний. Китай выступает за содействие переговорам и за политическое урегулирование конфликта, добавил Линь Цзянь.
Блинкен 26 апреля встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и 5,5 часа проговорил с министром иностранных дел страны Ван И. Как сообщало агентство «Синьхуа», по итогам переговоров глава американской дипломатии на пресс-конференции прямо обозначил угрозы в адрес Китая из-за, как считают в Вашингтоне, поддержки им российской армии. Он заявил, что Китай – главный поставщик в Россию станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, которая используется для производства боеприпасов и ракетного топлива, и других товаров двойного назначения. «Я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – сказал он.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. По данным газеты, ограничения могут коснуться банков, которые помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в РФ. WSJ писала, что санкции могут быть введены, если у США не получится убедить Китай отказаться от такого сотрудничества с Россией. В МИД КНР назвали лицемерной и безответственной критику США в отношении Китая из-за торговли с Россией.