МИД КНР после угроз Блинкена призвал не нарушать право на торговлю с Россией

Блинкен 26 апреля встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и 5,5 часа проговорил с министром иностранных дел страны Ван И. Как сообщало агентство «Синьхуа», по итогам переговоров глава американской дипломатии на пресс-конференции прямо обозначил угрозы в адрес Китая из-за, как считают в Вашингтоне, поддержки им российской армии. Он заявил, что Китай – главный поставщик в Россию станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, которая используется для производства боеприпасов и ракетного топлива, и других товаров двойного назначения. «Я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – сказал он.