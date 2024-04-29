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Власти Казахстана вернули в бюджет незаконно приобретенные активы на $90 млн

Ведомости

Власти Казахстана вернули в государственный бюджет более 40 млрд тенге (более $90 млн) незаконно приобретенных активов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Активы были возвращены в добровольном порядке. Соответствующие соглашения были одобрены на заседании комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова. Отмечается, что 38 млрд тенге составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге.

«Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков», – говорится в сообщении.

Сообщается также о подписании инвестиционных соглашений на сумму 7 млрд тенге ($15,8 млн), в рамках которых лица, попавшие под действие закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», построят два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте.

В июне 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «России 24» заявил, что республика должна избавиться от олигархов в экономике и политике и отойти от фаворитизма при распределении «лакомых кусков». «В стране должна быть социальная справедливость», – подчеркнул тогда Токаев. В январе того же года Токаев объявил о создании общественного фонда «Народу Казахстана» («Казахстан халкыны»), цели которого – помощь в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта, реализация благотворительных проектов, оказание помощи пострадавшему населению при ЧС и введении режима ЧП, поддержка семей сотрудников правоохранительных органов и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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