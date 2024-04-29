Власти Казахстана вернули в бюджет незаконно приобретенные активы на $90 млн

В июне 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «России 24» заявил, что республика должна избавиться от олигархов в экономике и политике и отойти от фаворитизма при распределении «лакомых кусков». «В стране должна быть социальная справедливость», – подчеркнул тогда Токаев. В январе того же года Токаев объявил о создании общественного фонда «Народу Казахстана» («Казахстан халкыны»), цели которого – помощь в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта, реализация благотворительных проектов, оказание помощи пострадавшему населению при ЧС и введении режима ЧП, поддержка семей сотрудников правоохранительных органов и др.