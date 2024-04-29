Власти Казахстана вернули в бюджет незаконно приобретенные активы на $90 млн
Власти Казахстана вернули в государственный бюджет более 40 млрд тенге (более $90 млн) незаконно приобретенных активов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Активы были возвращены в добровольном порядке. Соответствующие соглашения были одобрены на заседании комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова. Отмечается, что 38 млрд тенге составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге.
«Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков», – говорится в сообщении.
Сообщается также о подписании инвестиционных соглашений на сумму 7 млрд тенге ($15,8 млн), в рамках которых лица, попавшие под действие закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», построят два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте.
В июне 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «России 24» заявил, что республика должна избавиться от олигархов в экономике и политике и отойти от фаворитизма при распределении «лакомых кусков». «В стране должна быть социальная справедливость», – подчеркнул тогда Токаев. В январе того же года Токаев объявил о создании общественного фонда «Народу Казахстана» («Казахстан халкыны»), цели которого – помощь в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта, реализация благотворительных проектов, оказание помощи пострадавшему населению при ЧС и введении режима ЧП, поддержка семей сотрудников правоохранительных органов и др.